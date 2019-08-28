Непереможні баскетболісти збірної США програли вперше з 2006 року (відео)



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За товариським матчем збірних Австралії та США спостерігали понад 52 тисяч глядачів USA basketball

Поразки «титанам» завдала команда Австралії у товариському матчі

В рамках підготовки до прийдешнього чемпіонату світу з баскетболу, збірна США проводить ряд товариських матчів. Один з них, проти збірної Австралії, претендує на сенсацію. На домашньому майданчику у Мельбурні австралійці перемогли гостей з рахунком - 98:94, таким чином перервавши безпрограшну серії збірної США, яка налічувала 78 матчів. Для американців ця поразка стала першою з 2006 року в товариських матчах або на великих турнірах. Останнього разу збірна США, на чолі з Леброном Джеймсом, поступилася Греції в півфіналі чемпіонату світу(95: 101).

Зазначимо, що гра у Мельбурні проходила в рівній боротьбі, але австралійські баскетболісти, виграли три чверті з чотирьох. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став австралієць Петті Міллс, який набрав тридцять очок. У складі американської збірної найкраще зіграв Кембе Уокер, на рахунку якого 22 очки.







