  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Непереможні баскетболісти збірної США програли вперше з 2006 року (відео)

    • Розсилка
    За товариським матчем збірних Австралії та США&nbsp; спостерігали понад 52 тисяч глядачів - Непереможні баскетболісти збірної США програли вперше з 2006 року (відео)
    За товариським матчем збірних Австралії та США  спостерігали понад 52 тисяч глядачів
    USA basketball

    Поразки «титанам» завдала команда Австралії у товариському матчі

    В рамках підготовки до прийдешнього чемпіонату світу з баскетболу, збірна США проводить ряд товариських матчів. Один з них, проти збірної Австралії, претендує на сенсацію. На домашньому майданчику у Мельбурні австралійці перемогли гостей з рахунком - 98:94, таким чином перервавши безпрограшну серії збірної США, яка налічувала 78 матчів. Для американців ця поразка стала першою з 2006 року в товариських матчах або на великих турнірах. Останнього разу збірна США, на чолі з Леброном Джеймсом, поступилася Греції в півфіналі чемпіонату світу(95: 101).

    Зазначимо, що гра у Мельбурні проходила в рівній боротьбі, але австралійські баскетболісти, виграли три чверті з чотирьох.  Найрезультативнішим гравцем зустрічі став австралієць Петті Міллс, який набрав тридцять очок. У складі американської збірної найкраще зіграв Кембе Уокер, на рахунку якого 22 очки.

     Читайте також: Збірна України з баскетболу дізналася, коли і з ким гратиме у відборі на Євро 2021




    Читайте також
    США чемпіонат світу баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ