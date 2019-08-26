Збірна України з баскетболу дізналася, коли і з ким гратиме у відборі на Євро 2021



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Аби потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи, збірній України потрібно потрапити в першу трійку своєї відбіркової групи Фото ФБУ

Перший матч відбудеться 20 лютого в Австрії

Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація для команди стартуватиме наприкінці лютого наступного року виїзним матчем проти Австрії. Очікуваннями від гри збірної, під орудою нового головного тренера Айнарса Баґатскіса, поділився нещодавно в одному з інтерв’ю захисник національної збірної України Олександр Липовий.

- Мені здається, що грати ми будемо набагато швидше за рахунок молодих гравців. Ми будемо більш чіпко грати в захисті і взагалі акцент буде робитися саме на ньому. При цьому будемо більше грати в швидкий баскетбол. Плюс Баґатскіс любить гравців, які добре кидають триочкові, так що, думаю, буде багато виходів з-під заслонів з акцентом на далекі атаки. Стиль, звичайно ж, зміниться.





Айнарс Баґатскіс став головним тренером збірної 8 липня та змінив на цьому посту українського спеціаліста Євгенія Мурзіна

Час початку кваліфікаційних матчів на Євро 2021 матчів, та міста проведення поєдинків буде визначено пізніше. А от дати у розклад вже відомі, повідомляє Федерація баскетболу України.

20 лютого 2020 Австрія – Україна

23 лютого 2020 Україна – Угорщина

27 листопада 2020 Словенія – Україна

30 листопада 2020 Україна – Австрія

18 лютого 2021 Угорщина – Україна

21 лютого 2021 Україна – Словенія

За підсумками кваліфікації у фінальну частину чемпіонату Європи, матчі якої прийматимуть Німеччина (Берлін, Кельн), Чехія (Прага), Грузія (Тбілісі), Італія (Мілан), вийдуть три кращі команди з групи.