Збірна України з баскетболу дізналася, коли і з ким гратиме у відборі на Євро 2021
Перший матч відбудеться 20 лютого в Австрії
Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація для команди стартуватиме наприкінці лютого наступного року виїзним матчем проти Австрії. Очікуваннями від гри збірної, під орудою нового головного тренера Айнарса Баґатскіса, поділився нещодавно в одному з інтерв’ю захисник національної збірної України Олександр Липовий.
- Мені здається, що грати ми будемо набагато швидше за рахунок молодих гравців. Ми будемо більш чіпко грати в захисті і взагалі акцент буде робитися саме на ньому. При цьому будемо більше грати в швидкий баскетбол. Плюс Баґатскіс любить гравців, які добре кидають триочкові, так що, думаю, буде багато виходів з-під заслонів з акцентом на далекі атаки. Стиль, звичайно ж, зміниться.
Час початку кваліфікаційних матчів на Євро 2021 матчів, та міста проведення поєдинків буде визначено пізніше. А от дати у розклад вже відомі, повідомляє Федерація баскетболу України.
20 лютого 2020 Австрія – Україна
23 лютого 2020 Україна – Угорщина
27 листопада 2020 Словенія – Україна
30 листопада 2020 Україна – Австрія
18 лютого 2021 Угорщина – Україна
21 лютого 2021 Україна – Словенія
За підсумками кваліфікації у фінальну частину чемпіонату Європи, матчі якої прийматимуть Німеччина (Берлін, Кельн), Чехія (Прага), Грузія (Тбілісі), Італія (Мілан), вийдуть три кращі команди з групи.