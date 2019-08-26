  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з баскетболу дізналася, коли і з ким гратиме у відборі на Євро 2021

    • Розсилка
    Аби потрапити&nbsp;у фінальну частину чемпіонату Європи, збірній України потрібно потрапити в першу трійку своєї відбіркової групи - Збірна України з баскетболу дізналася, коли і з ким гратиме у відборі на Євро 2021
    Аби потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи, збірній України потрібно потрапити в першу трійку своєї відбіркової групи
    Фото ФБУ

    Перший матч відбудеться 20 лютого в Австрії

    Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація для команди стартуватиме наприкінці лютого наступного року виїзним матчем проти Австрії. Очікуваннями від гри збірної, під орудою нового головного тренера Айнарса Баґатскіса, поділився нещодавно в одному з інтерв’ю захисник національної збірної України Олександр Липовий.

     Читайте також: Пролунало ім'я американського баскетболіста, якого натуралізують для збірної України

     -  Мені здається, що грати ми будемо набагато швидше за рахунок молодих гравців. Ми будемо більш чіпко грати в захисті і взагалі акцент буде робитися саме на ньому. При цьому будемо більше грати в швидкий баскетбол. Плюс Баґатскіс любить гравців, які добре кидають триочкові, так що, думаю, буде багато виходів з-під заслонів з акцентом на далекі атаки. Стиль, звичайно ж, зміниться. 


    aybarskrupn

    Айнарс Баґатскіс став головним тренером збірної 8 липня та змінив на цьому посту українського спеціаліста Євгенія Мурзіна

    Час початку кваліфікаційних матчів на Євро 2021 матчів, та міста проведення поєдинків буде визначено пізніше. А от дати у розклад вже відомі, повідомляє Федерація баскетболу України. 

    20 лютого 2020 Австрія – Україна

    23 лютого 2020 Україна – Угорщина

    27 листопада 2020 Словенія – Україна

    30 листопада 2020 Україна – Австрія

    18 лютого 2021 Угорщина – Україна

    21 лютого 2021 Україна – Словенія 

    За підсумками кваліфікації у фінальну частину чемпіонату Європи, матчі якої прийматимуть Німеччина (Берлін, Кельн), Чехія (Прага), Грузія (Тбілісі), Італія (Мілан), вийдуть три кращі команди з групи.

     Читайте також: «Хімік» тримає інтригу: список трансферів сезону в українській Суперлізі
    Читайте також
    Збірна України баскетбол Олександр Липовий Федерація баскетболу України Айнарс Баґатсікс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ