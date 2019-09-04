Новачок Суперліги підсилився ще одним американцем (відео)



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Майк Маєрс БК «Прометей»

«Прометей» уклав угоду із американським центровим

Новачок Суперліги «Прометей» з Кам’янського підсилився ще одним американським легіонером. Клуб повідомив про підписання угоди з 27-річним американським центровим Майком Маєрсом.

Минулого сезону Маєрс виступав за чеський «Німбурк». Американець став чемпіоном Чехії та виступав у складі команди в Лізі чемпіонів. У середньому набирав 5 очок, 4,7 підбирання та 0,3 передачі за матч.

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До «Німбурка» Маєрс став чемпіоном Бельгії у складі «Остенде».