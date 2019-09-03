У Запоріжжі відбудеться традиційний меморіал Гаврилова
Меморіал Гаврилова
ФБУ
У передсезонному баскетбольному турнірі візьмуть участь чотири команди Суперліги
У Запоріжжі відбудеться традиційний передсезонний баскетбольний турнір – меморіал В’ячеслава Гаврилова.
Цього разу в змаганнях візьмуть участь чотири команди Суперліги: «Запоріжжя», «Харківські Соколи», «Прометей», «Одеса». Одразу дві команди з учасників – «Харківські Соколи» та «Прометей» з Кам’янського, готуються дебютувати в елітному дивізіоні чемпіонату України.
Матчі триватимуть з 13 по 15 вересня.
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