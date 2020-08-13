Новий наставник: до роздягальні футбольного клубу з Росії завітав ведмідь
У російському футбольному клубі відбулась кумедна ситуація
Перед тренуванням до футбольного російського аматорського клубу «Сахалінець» завітав дресирований ведмідь.
Ведмідь заліз на стіл в роздягальні в якій знаходилися гравці клубу та тренерський штаб. Реакція гравців та тренерського штабу виявилася напрочуд різною: частина почала бігти, хтось обіймав тварину, а хтось навіть почав хреститися.
У підсумку сторони знайшли спільну мову – ведмідь лежав на спині в момент, коли його годували гравці.
«Трішки розбавили обстановку», - сказано у підписі до відео на сторінці клубу в «Instagram».
Примітно, що футбольний клуб «Сахалінець» був створений в 2020 році блогером Михайлом Литвином і базується в Москві. Команда носить аматорський характер.
Джерело: ФК Сахалінець