Новий наставник: до роздягальні футбольного клубу з Росії завітав ведмідь



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Світлина - сайт SKR.SU

У російському футбольному клубі відбулась кумедна ситуація

Перед тренуванням до футбольного російського аматорського клубу «Сахалінець» завітав дресирований ведмідь.

Ведмідь заліз на стіл в роздягальні в якій знаходилися гравці клубу та тренерський штаб. Реакція гравців та тренерського штабу виявилася напрочуд різною: частина почала бігти, хтось обіймав тварину, а хтось навіть почав хреститися.

У підсумку сторони знайшли спільну мову – ведмідь лежав на спині в момент, коли його годували гравці.

«Трішки розбавили обстановку», - сказано у підписі до відео на сторінці клубу в «Instagram».

Примітно, що футбольний клуб «Сахалінець» був створений в 2020 році блогером Михайлом Литвином і базується в Москві. Команда носить аматорський характер.

Джерело: ФК Сахалінець