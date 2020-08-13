  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Новий наставник: до роздягальні футбольного клубу з Росії завітав ведмідь

    • Розсилка
    Новий наставник: до роздягальні футбольного клубу з Росії завітав ведмідь
    Світлина - сайт SKR.SU

    У російському футбольному клубі відбулась кумедна ситуація

    Перед тренуванням до футбольного російського аматорського клубу «Сахалінець» завітав дресирований ведмідь.

    Ведмідь заліз на стіл в роздягальні в якій знаходилися гравці клубу та тренерський штаб. Реакція гравців та тренерського штабу виявилася напрочуд різною: частина почала бігти, хтось обіймав тварину, а хтось навіть почав хреститися.  

    У підсумку сторони знайшли спільну мову – ведмідь лежав на спині в момент, коли його годували гравці.

    «Трішки розбавили обстановку», - сказано у підписі до відео на сторінці клубу в «Instagram».

    Примітно, що футбольний клуб «Сахалінець» був створений в 2020 році блогером Михайлом Литвином і базується в Москві. Команда носить аматорський характер.

    Читайте також: Колишній футболіст збірної Росії відправив в нокдаун арбітра матчу.

    Джерело: ФК Сахалінець

    НОВИНИ ФУТБОЛУ пранкеры
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ