Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обігнала Нідерланди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (рейтинг футбольних асоціацій) - рейтинг кожної асоціації розраховується УЄФА на підставі виступу команд цієї країни в європейських кубкових турнірах протягом п'ятирічного періоду Світлина - «sport.24tv.ua»

Перемога «Шахтаря» принесла залікові бали збірній України в таблицю коефіцієнтів УЄФА

Прохід «Шахтаря» у півфінал Ліги Європи дозволив Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще чотири очка.

Три пункти «гірники» отримали за перемогу (на етапах з одного матчу в основній сітці саме стільки дають після зміни схеми калькуляції у зв'язку з пандемією). Ще один бонус «Шахтар» заробив за вихід до півфіналу. У сумі до скарбнички України додалося минулого вівторка 0,8 бали. Минулого тижня перемога донеччан над «Вольфсбургом» додала асоціації три очка або 0,6 балів (з бонусом за путівку до чвертьфіналу).

Загалом у поточному сезоні в активі «Шахтаря» 21 пункт, «Динамо» має 6,5, у «Зорі» — 4, «Олександріі» — 3, «Маріуполя» — 0,5. Отже, на рахунку наразі 35 очок або 7,0 балів.

Після останнього успіху гірників Україна випередила Нідерланди й піднялася на 9-ту позицію в таблиці. На ній вона у цьому циклі й залишиться.

На вершині таблиці впевнено крокує Іспанія (101,14 бали), за нею знаходиться Англія (90,176) та Німеччина (72,641).

Примітно, що після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру дев'ята асоціація в таблиці коефіцієнтів УЄФА матиме єврокубкову квоту з п’яти клубів.

Джерело: УАФ