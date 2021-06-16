Шевченко розповів про конфлікт у збірній і повернення Циганкова

Головний тренер національної команди розповів, що треба зробити перед матчем з Північною Македонією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю програмі «Великий Футбол» розповів про підготовку до матчу з Північною Македонією в другому турі Євро-2020.

«Все в порядку, хлопці відновлюються. У нас був непростий переліт наступного дня після гри. Хлопці пройшли відновлення. Перш за все дуже важливо зарядитися позитивними емоціями, тому, дуже приємно те, що попри важку ситуацію в Амстердамі, ми побачили наших глядачів. Сподіваємося, що в Бухаресті їх буде набагато більше. Нам дуже важлива підтримка вболівальників, і я думаю, хлопці усвідомлювали, що буде непростий матч.

Конфлікт Марлоса і Ярмоленка – це все чутки, які не мають під собою ґрунту взагалі. У збірній відмінна атмосфера. Ми пускаємо всіх журналістів, ми даємо інтерв'ю. У нас секретів немає. Про те, що вийшла якась інформація – мені навіть смішно коментувати. У збірній панує розуміння, панує хороша атмосфера.

Зубков не гратиме. Будемо намагатися відновити його швидше.

Віктор Циганков тренується з командою вже кілька днів. Він виглядає непогано, його нічого не турбує, сподіваюся, що все буде добре і він буде готуватися, як і всі інші гравці до матчу з Північною Македонією. Чи буде він в старті або вийде на заміну – буду вирішувати перед грою. Він посилить нас однозначно».

В першому турі українці поступилися Нідерландам (2:3), а команда Північної Македонії зазнала фіаско в поєдинку з Австрією (1:3).