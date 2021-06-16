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    УЄФА здався. «Ювентус», «Реал» та «Барселона» зіграють в Лізі чемпіонів

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    УЄФА здався. «Ювентус», «Реал» та «Барселона» зіграють в Лізі чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Клуби, які є організаторами Європейської Суперліги, покарані не будуть

    «Ювентус», «Барселона» і «Реал» зіграють в наступному розіграші Ліги чемпіонів. Відповідні повідомлення іспанські клуби отримали від УЄФА. Про це повідомляє Fotball Espana.

    Раніше стало відомо, що «Реал», «Барселону» і «Ювентус» можуть виключити з Ліги чемпіонів у зв'язку з участю в проекті Європейської Суперліги. У червні стало відомо, що розгляд відносно італійського клубу призупинено, після чого УЄФА повідомив клуб, що той буде в числі учасників ЛЧ в сезоні-2021/22. У той же час в УЄФА раніше відзначали, що розслідування буде відновлено в майбутньому.

    19 квітня 12 команд-засновників оголосили про створення Європейської Суперліги, але вже задва дні дев'ять клубів під тиском уболівальників, ФІФА, УЄФА і політиків своїх країн оголосили про вихід зі змагання.

    7 травня УЄФА визначився з покаранням для колишніх учасників Суперліги. Кожен з дев'яти клубів заплатить благодійний внесок в розмірі €15 млн на розвиток футболу по всій Європі. Також клуби зобов'язалися в якості компенсації повернути 5% доходів за участь в клубних турнірах УЄФА за один сезон.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    УЄФА здався. «Ювентус», «Реал» та «Барселона» зіграють в Лізі чемпіонів