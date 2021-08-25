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    Вісім нагород за день. Україна йде п’ятою в командному заліку на Паралімпіаді

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    Збірна України вдало розпочала Паралімпіаду - Вісім нагород за день. Україна йде п’ятою в командному заліку на Паралімпіаді
    Збірна України вдало розпочала Паралімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    В активі нашої команди одне «золото», п’ять срібних медалей і дві бронзові

    У перший день Паралімпіади в Токіо збірна збірна України в виграла вісім нагород – одне «золото», п’ять срібних медалей і дві бронзові.

    Чемпіонкою стала Елизавета Мелешко в плаванні. Другі місця посіли плавці Антон Коль, Максим Кріпак і Олексій Вірченко і фехтувальники Артем Манько та Олена Федота. Третіми стали плавчиня Анна Гонтар та фехтувальниця Євгенія Бреус.

    Вісім здобутих медалей– це третій показник за кількістю нагород на Паралімпіаді. В загальнокомандному заліку наша команда йде на п’ятому місці. Лідирує Австралія, на рахунку якої шість золотих, одна срібна і три бронзові медалі.

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    На Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

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    Теги: Збірна України паралімпійські ігри
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    Вісім нагород за день. Україна йде п’ятою в командному заліку на Паралімпіаді