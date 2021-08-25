Призерка Олімпіади з Ірпеня подарувала свою квартиру тренерові

Ірина Коляденко віддячила наставнику за допомогу у важкі часи

Бронзова призерка Ігор у Токіо Ірина Коляденко за успіх на Олімпіаді отримала від голови Київської обласної держадміністрації Василя Володіна квартиру. Але не забрала її собі, а подарувала тренеру Володимиру Яременку. При цьому сама борчиня власного житла не має.

«Вчора відбулася ще одна дуже важлива і така потрібна подія в моєму житті. Губернатор Київської області вручив мені ключі від квартири в моєму місті Ірпінь. Щоб ви розуміли, у мене навіть своєї кімнати ніколи не було! Своє власне житло – це дійсно була моя мрія, не менше бажана, ніж олімпійська медаль, – написала Коляденко в соцмережах. – І ось сьогодні я отримала право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я могла розпочати ремонтні роботи. Але… За всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не лише тренує, а й завжди був поруч протягом усього часу. Так, було нелегко. Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, бо він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную внесок свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоча в нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти і працювати над втіленням своєї мрії. А ви мені, як завжди, допоможете».

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За бронзову медаль Олімпійських ігор у столиці Японії Ірина Коляденко отримала від держави $55 тис.