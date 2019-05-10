Тренер «Ліверпуля»: Київ - чудовий, але навіщо йому давати фінал Ліги чемпіонів?



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Юрґен Клопп вочевидь не заглиблюється в тонкощі географії і політичних стосунків між країнами UEFA.com

Юрґен Клопп дивується рішеннями УЄФА

Головний тренер «Ліверпуля» Юрґен Клопп не розуміє, чому УЄФА вибрав Баку місцем проведення фіналу Ліги Європи. Під час прес-конференції німецький тренер засумнівався в правильності вибору місця проведення такого матчу і навів приклад минулорічного фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

«Поїздка в Баку на фінал Ліги Європи - це дійсно смішно. Я не знаю, що їдять ці люди на сніданок, які приймають подібні рішення. Торік ми літали до Києва. Так, це чудове місто, але малоймовірно, що в фіналі могла грати команда з Росії або тієї частини світу. Рішення повинно прийматися більш розумно», - сказав Клопп.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи 29 травня в Баку гратимуть лондонські «Челсі» і «Арсенал». Клоппів «Ліверпуль» через два дні. 1 травня, зустрінеться в фіналі Ліги чемпіонів з іншим лондонським клубом, «Тоттнем Готспур». Цей матч відбудеться у Мадриді.

Джерело: Evening Standart