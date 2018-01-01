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    Офіційно. Нападник «Динамо» перейшов в турецький «Кайсеріпор»

    Гравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом
    28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі». Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Кравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом, про термін угоди не повідомляється. Нагадаємо, Кравець провів свій дебютний
    • Сьогодні, 13:58
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    Артем Кравець. Фото: ФК Динамо
    Артем Кравець. Фото: ФК Динамо

    Гравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом

    28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі».

    Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

    Кравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом, про термін угоди не повідомляється.

    Нагадаємо, Кравець провів свій дебютний офіційний матч за першу команду «Динамо» ще в далекому 2007 році.

    До клубу він потрапив у 14-річному віці, пройшовши відбір до динамівської академії.

    Зазначимо, що в поточному сезоні Кравець провів у складі «Динамо» дев'ять матчів у чемпіонаті УПЛ (три голи), один матч у Кубку України (два голи) і п'ять матчів у єврокубках.

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