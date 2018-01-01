Офіційно. Нападник «Динамо» перейшов в турецький «Кайсеріпор»

Гравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом

28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі». Про це повідомляє прес-служба «Динамо». Кравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом, про термін угоди не повідомляється. Нагадаємо, Кравець провів свій дебютний



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Артем Кравець. Фото: ФК Динамо

Гравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом

28-річний нападник, вихованець ДЮФШ «Динамо» (Київ) Артем Кравець продовжить кар'єру в клубі турецької Суперліги «Кайсеріспорі».

Про це повідомляє прес-служба «Динамо».

Кравець підписав повноцінний контракт з турецьким клубом, про термін угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Кравець провів свій дебютний офіційний матч за першу команду «Динамо» ще в далекому 2007 році.

До клубу він потрапив у 14-річному віці, пройшовши відбір до динамівської академії.

Зазначимо, що в поточному сезоні Кравець провів у складі «Динамо» дев'ять матчів у чемпіонаті УПЛ (три голи), один матч у Кубку України (два голи) і п'ять матчів у єврокубках.