Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) позбавила Канаду проведення етапу Кубка світу зі стрибків у воду та артистичного плавання через позицію країни щодо російських і білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт World Aquatics.

«World Aquatics бере до уваги нещодавні заяви канадського уряду, з яких чітко випливає, що російські та білоруські спортсмени, якщо вони не виступатимуть у нейтральному статусі відповідно до встановлених Канадою умов, не будуть допущені до в’їзду в країну для участі в запланованих змаганнях», – ідеться у повідомленні.

Після тривалих обговорень із зацікавленими сторонами World Aquatics ухвалила рішення внести такі зміни до календаря майбутніх змагань:

1-й етап Кубка світу-2027 зі стрибків у воду під егідою World Aquatics, який мав відбутися 25-28 лютого 2027 року, перенесено до Мексики. Змагання пройдуть у той самий період.

4-й етап Кубка світу-2027 з артистичного плавання під егідою World Aquatics, запланований на 29 квітня – 1 травня 2027 року, буде виключено з календаря змагань до визначення нового господаря.

«World Aquatics залишається відданою сприянню інклюзивним і загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання», – повідомила організація.

У квітні World Aquatics скасувала санкції проти Росії та Білорусі, дозволивши їм змагатися на міжнародних турнірах під власною символікою.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.