Канада втратила два етапи Кубка світу з водних видів спорту. Усе через росіян
Після тривалих обговорень із зацікавленими сторонами World Aquatics внесла зміни до календаря майбутніх змагань
Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) позбавила Канаду проведення етапу Кубка світу зі стрибків у воду та артистичного плавання через позицію країни щодо російських і білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт World Aquatics.
«World Aquatics бере до уваги нещодавні заяви канадського уряду, з яких чітко випливає, що російські та білоруські спортсмени, якщо вони не виступатимуть у нейтральному статусі відповідно до встановлених Канадою умов, не будуть допущені до в’їзду в країну для участі в запланованих змаганнях», – ідеться у повідомленні.
Після тривалих обговорень із зацікавленими сторонами World Aquatics ухвалила рішення внести такі зміни до календаря майбутніх змагань:
1-й етап Кубка світу-2027 зі стрибків у воду під егідою World Aquatics, який мав відбутися 25-28 лютого 2027 року, перенесено до Мексики. Змагання пройдуть у той самий період.
4-й етап Кубка світу-2027 з артистичного плавання під егідою World Aquatics, запланований на 29 квітня – 1 травня 2027 року, буде виключено з календаря змагань до визначення нового господаря.
«World Aquatics залишається відданою сприянню інклюзивним і загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання», – повідомила організація.
У квітні World Aquatics скасувала санкції проти Росії та Білорусі, дозволивши їм змагатися на міжнародних турнірах під власною символікою.
Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.
«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.
Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).
Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.
Нові правила набули чинності 16 листопада.
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