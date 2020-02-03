Офіційно: Україна провалила юніорський Чемпіонат світу з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Бех і збірна України залишають Швейцарію без медалей

Вперше за останні 10 років наша збірна залишає біатлонний Мундіаль без медалей

У неділю, 2 лютого, в швейцарському Ленцергайді завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону - він не приніс українцям бодай бронзи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркушина повернеться в основний склад збірної на початку 2020 року

Останнім шансом врятувати реноме українського біатлону в гонці переслідування не скористалась Катерина Бех.

Вона в гонці переслідування стартувала 16-ю (програвала призовій трійці менше хвилини) і фінішувала 11-ю, Катерина припустилась чотирьох промахів і програла чемпіонці більше 2 хвилин.

Це найгірший результат нашої збірної за останні 10 років. В 2010 році українці провалили юніорський ЧС в шведському Торсбі, а з того часу призвичаїли вболівальників та експерті до перемог.

Нагадаємо, що український біатлон має одне з найкращих державних фінансувань у Європі, тому перемог вітчизняних спортсменів мусимо чекати. Але не цього разу.

Тепер виправити ситуацію мають дорослі товариші юніорів – вже 13 лютого в італійській Антерсельві стартує дорослий чемпіонат світу з біатлону.

Джерело: Укрінформ