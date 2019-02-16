Український біатлон має одне з найліпших державних фінансувань у Європі



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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак дбає про майбутнє виду спорту всесторонньо Сайт Миколи Томенка

У 2018 році фінансування найпопулярнішого зимового виду збільшено на 8 мільйонів гривень

Фінансування українського біатлону в 2019 році збільшено на 8 мільйонів гривень.

Державне фінансування складе 64,1 мільйона гривень, торік ця цифра становила 56,2 мільйона, у 2015 році - 27 млн.

Відповідно, бюджет збірної України складе 2 мільйони євро, що більше, ніж у Словаччині (1,2 млн. євро), Франції (900 тисяч євро), Чехії і Польщі (по 600 тисяч євро).

Джерело: Трибуна