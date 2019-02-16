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    Український біатлон має одне з найліпших державних фінансувань у Європі

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    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак дбає про майбутнє виду спорту всесторонньо - Український біатлон має одне з найліпших державних фінансувань у Європі
    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак дбає про майбутнє виду спорту всесторонньо
    Сайт Миколи Томенка

    У 2018 році фінансування найпопулярнішого зимового виду збільшено на 8 мільйонів гривень

    Фінансування українського біатлону в 2019 році збільшено на 8 мільйонів гривень.

    Державне фінансування складе 64,1 мільйона гривень, торік ця цифра становила 56,2 мільйона, у 2015 році - 27 млн.

    Відповідно, бюджет збірної України складе 2 мільйони євро, що більше, ніж у Словаччині (1,2 млн. євро), Франції (900 тисяч євро), Чехії і Польщі (по 600 тисяч євро).

     Читайте також: Реалії українського біатлону: поплакала знов, але фіалка не розцвіла

    Джерело: Трибуна

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