Біатлон-2020. Переможець етапу Кубка світу Сергій Седнєв – про українські перспективи у новому сезоні



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У попередньому змагальному році Україна мала чемпіона світу. Чого очікувати зараз?

Сьогодні, 30 листопада, одиночною і класичною змішаними естафетами в рамках першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді офіційно відкриється біатлонний сезон-2019/2020. Ажіотаж навколо найпопулярнішого зимового виду спорту в Європі і Україні стоїть неабиякий. Попередній змагальний рік у виконанні нашої команди вийшов невиразним, але завершився першою в історії вітчизняного чоловічого біатлону перемогою Дмитра Підручного на чемпіонаті світу.

Зрозуміло, що очікування від нашої команди чималі й зараз. Але що вийде насправді? Передстартовими розкладами з «Главкомом» поділився донедавна яскравий біатлоніст, а нині провідний тренер Міністерства культури, молоді і спорту Сергій Седнєв.

Сергій Седнєв

Чоловіча збірна

Коментар Седнєва: Хочеться, щоб у цьому сезоні наші біатлоністи потішать високими й стабільними результатами. Але конкуренція в чоловічому біатлоні надто висока для того, щоб робити чіткі прогнози. Проте, сподіваюся, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима зможуть утриматися на притаманному собі високому рівні. Показувати високі результати не відрізками, А впродовж усього сезону – то ознака класу. До того ж у нас є перспективна молодь – Тарас Лесюк, Богдан Цимбал. У нас добра зміна. Може підтримати команду в естафеті Артем Тищенко, особливо, коли мова про одиночний мікст.

Думаю, українці можуть потішити на початку сезону, а згодом ближче до чемпіонату світу. Але з тієї інформації, якою володію я, хлопці готові демонструвати високі результати. Спілкувався з одним із тренерів команди Олексієм Кравченком. Він каже, Що хлопці здорові і не можуть дочекатися перших гонок.

Дмитро Підручний

Коментар Седнєва: Дмитру буде складно психологічно, адже він закінчив сезон чемпіоном світу. очікування зросли і, знаю зі свого досвіду, що це відповідально і трохи тисне. Тому велику роль відіграватиме найперше моральна Підручного підготовка до сезону.

Сергій Семенов

Коментар Седнєва: Вірю в те, що Сергій здатен повернутися на рівень результатів, які дозволили йому в сезоні-2014/2015 здобути малий Кришталевий глобус переможця загального заліку в індивідуальних гонках. Семенов – достатньо молодий спортсмен, йому лише 31 рік. Готовий Сергій начебто непогано, літній сезон він пройшов без зривів, під керівництвом досвідченого тренера Григорія Шамрая, в групі з сестрами Семеренко. Сподіваюся, Семенову вдалося заспокоїтися, знайти правильний підхід до змагань. Так, починає він з виступів на етапах кубка IBU. Але, може, то й на краще. В змаганнях трохи нижчого рангу Семенову буде легше набути впевненості в своїх силах.

Артем Прима

Коментар Седнєва: У минулому сезоні Артем міг розкритися значно яскравіше. До чемпіонату світу він підходив у гарній формі. Під час контрольних стартів Прима біг на одному рівні з Підручним. Але підкосила хвороба. У підсумку окремі гонки Прима пропустив, а коли стартував, то бігти було важко. Проте я вірю, що Артем розкриється сповна зараз. То спортсмен, який здатен показати характер. У попередніх сезонах спостерігалася тенденція, коли Прима гарно, з чистою стрільбою проходив особисті гонки, а в естафетах іноді використовував додаткові набої. То хотілося б, щоб у цьому сезоні однаково рівними для Артема були і особисті перегони, і командні. Думаю, ці недоліки можна усунути за умови правильного налаштування на окремо взятий старт.

Головні старти біатлонного сезону-2019/2020

30 листопада - 8 грудня. Перший етап Кубка світу (Естерсунд, Швеція)

13 - 15 грудня. Другий етап Кубка світу (Гохфільцен, Австрія)

19 - 22 грудня. Третій етап Кубка світу (Ансі-ле-Ґран-Борнан, Франція)

9 - 12 січня. Четвертий етап Кубка світу (Обергоф, Німеччина)

15-19 січня. П’ятий етап Кубка світу (Рупольдинґ, Німеччина)

23-26 січня. Шостий етап Кубка світу (Поклюка, Словенія)

13-23 січня. Чемпіонат світу (Антерсельва, Італія)

5-8 березня. Сьомий етап Кубка світу (Нове Место, Чехія)

12-15 березня. Восьмий етап Кубка світу (Контіолахті, Фінляндія)

20-22 березня. Дев’ятий етап Кубка світу (Голменколлен, Норвегія)

Жіноча збірна

Коментар Седнєва: Прогнози стосовно жіночої команди важко давати з огляду на те, що усі спортсменки тренувалися окремо, під керівництвом особистих тренерів. Єдиної підготовки не було, тому й складно сформувати цілісну картину. Приміром, у мене практично немає інформації про Юлію Джиму, яка працювала разом зі збірною Словенії, під наглядом особистого тренера Уроша Велепця. Думаю, прояснити ситуацію повинні перші етапи Кубків світу та IBU.

Віта і Валентина Семеренко

Коментар Седнєва: Стосовно Віти і Валі впевнений найбільше. Вони, як і Семенов, під час підготовки отримали те, що хотіли. Сестри довіряють своєму багаторічному наставнику Григорію Шамраю. Їхня група постійно, на всіх зборах, готувалася разом. Вони отримали все, що хотіли – від місць проведення тренувань до інвентарю. У мене не було сумнівів щодо того, що Віта вдало проведе перші передсезонні старти на норвезькому чемпіонаті в Шушені. Віта там поміж інших українок якісно виділялася. Загалом стан сестер дає мені надії сподіватися, що вони зроблять крок уперед.

Олена Підгрушна

Коментар Седнєва: Олені складно. Морально. Вона спортсменка високого рівня, звикла боротися за найвищі місця. Коли щось не вийшло один сезон, другий (за винятком естафети на останньому чемпіонаті світу), то повернутися на колишні вершини непросто. Влітку наче все було гаразд, але потім знову виникли проблеми зі здоров’ям. Олена розпочне сезон з Кубка IBU. Хочу, щоб вона не брала собі цього до голови. Нічого страшного в цьому немає. Через ці старти вона зможе фізично і морально підвестися на найвищий рівень.

Анастасія Меркушина

Коментар Седнєва: Попередній сезон Настя, в принципі, пройшла так, як того хотіла. То за умови, що їй було складно, бо бракувало масажиста, належного відновлення. Вона вже спортсменка досвідчена і таким речам має приділяти достатню увагу. Треба врахувати, що Меркушина в тренувальному режимі робить великі навантаження. Вона любить попрацювати. Інколи ця працелюбність нашим спортсменам вилазить боком. Знаю, що міжсезонна підготовка Насті вдалася. Вона тренувалася під керівництвом батька, для спарингу підключалася сестра Олександра. Є підстави сподіватися, що новий сезон буде для Меркушиної успішним.

Дарина Блашко

Коментар Седнєва: Даша виступає за нашу країну вже другий рік, хоча офіційно почала брати участь у змаганнях лише з кінця минулого сезону. Звісно, тривала відсутність практики виступів на змаганнях найвищого рівня позначитися може, але якісна літня підготовка і тривале перебування в національній збірній дають підстави говорити, що Блашко готова і має показувати результат. Це така людина, яка однаково добре стріляє і бігає. У Дарини гарна техніка. Видно, що до вогневих рубежів вона підходить з головою, думає, аналізує. Та й загалом виробляє перед гонками стратегію і її притримується. Сподіваюся, то насправді так, а не лише моє суб’єктивне враження. Даша має всі дані для того, щоб показувати дуже високі результати. Буде цікаво подивитися на Блашко в суперництві з найкращими біатлоністками світу.

Юлія Журавок

Коментар Седнєва: Юля гарно стріляє. Хочеться, щоб вона швидше бігала, інакше проявити себе Журавок зможе лише в тих гонках, де багато стрільб. Найперше – в «індивідуалці». Також при вдалих розкладах Юлія ефективна й в естафетах.

Анна Кривонос

Коментар Седнєва: Моя землячка з Глухова на Сумщині. У нас навіть особистий тренер один – Олександр Москаленко. На юніорському рівні Аня проявила себе найліпше, була чемпіонкою світу. Тепер треба закріплятися серед дорослих. То інший рівень і до нього треба адаптуватися. Молодим спортсменкам боротися з грандами складно. При цьому навантаження теж треба дозувати, щоб себе не загнати. У цьому аспекті чимало залежить від тренерів, які, враховуючи рівень і характер Кривонос, повинні обрати ті старти, де їй виступати найкраще.

Катерина Бех

Коментар Седнєва: Хотів би виділити в Каті ту ж рису, яку виділяв у Блашко – на стрільбище вона заходить сконцентрованою, а дистанцію проходить з думками про те, що зроблено вже і що ще треба зробити. Дуже цікава біатлоністка. Але враховуючи молодий вік, тренери мусять бути дуже уважними з навантаженнями.

Іван Вербицький, «Главком»