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Керівниця патронатної служби «Азову» розповіла, чому рашисти не віддають тіла вбитих в Оленівці

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Керівниця патронатної служби «Азову» розповіла, чому рашисти не віддають тіла вбитих в Оленівці
Кремль вісім років лякав «Азовом» своїх зазомбованих громадян 
фото: DR

Судово-медична експертиза могла б встановити, якою зброєю вбили полонених 

Керівниця патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова в інтерв'ю «Українській правді» розповіла свою версію, чому рашисти досі не віддали Україні тіла вбитих ними в колонії в Оленівці полонених «азовців». Також вона називає дії окупантів стратою і помстою українських бійцям.  

«Це помста, бо наші хлопці під час боїв у Маріуполі знищили дуже багато сил противника, знищували і вищий командний склад. В Оленівці, в тому ангарі, були виключно «азовці»... Розумієте, дивні співпадіння – за день до того взяти і перевести 200 з чимось «азовців» в ангар, в який на наступний день прилітає», – каже Толкачова.

Наразі досі немає списків загиблих там бійців. Ці списки не можемо верифікувати, бо це юридично неможливо. Навіть з моральної точки зору це неможливо, адже окупанти туди могли написати все, що завгодно. Водночас причиною, чому тіла вбитих не передають Україні, керівниця патронатної служби полку «Азову» називає бажання ворогів приховати сліди свого злочину.

«На підставі відеозаписів, які виклали наші вороги в інтернет, як проаналізували спеціалісти вибухотехніки, там 100% був точно вибух зсередини. І потім ще допалювали термобаричною зброєю, їх випалювали вогнем. Скоріше за все, вони запускали термобаричні снаряди, які палали. Те, що були використані окремі види зброї, це під час судово-медичної експертизи підтвердити можливо. І якщо там була якась заборонена зброя, це також можливо встановити під час судово-медичної експертизи. Тому, скоріш за все, вони і не віддають тіла», – каже Наталія Толкачова. 

Вона сумнівається, чи взагалі рашисти віддадуть загиблих Героїв, чи будуть тримати до останнього, поки тіла не розкладуться до такого стану, що там нічого не можна буде дізнатися. По факту, відбувається покриття своїх злочинів. 

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». 

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

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Теги: вибух зброя інтернет окупанти рашисти полон

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