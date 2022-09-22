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Обмін полоненими. Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обмін полоненими. Серед звільнених військових є ті, хто пережив теракт в Оленівці

Глава держави зазначив, що мова йде про вісьмох українських захисників

У рамках обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що мовиться про вісьмох українських захисників.

За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені зі заводу "Азовсталь".

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Теги: Азовсталь звільнення президент теракт

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