«Олександрія» в боротьбі втратила шанси в Лізі Європи (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександрійці поступилися «Вольфсбургу» УЄФА

Домашня поразка позбавила українців шансів на вихід у наступний етап

«Олександрія» (Україна) – «Вольфсбург» (Німеччина) – 0:1

Гол: 0:1 – Вегхорст (45+1, з пенальті)

«Олександрія»: Паньків, Пашаєв, Дубра, Бабогло, Мірошниченко, Банада, Гречишкін, Запорожан, Лучкевич (Задерака, 86), Ковалець (Безбородько, 39), Шастал (Третяков, 55). Тренер – Володимир Шаран.

«Вольфсбург»: Кастеельс, Тіссеран, Брума, Брукс, Вілліам, Гілавогі, Арнольд, Руссійон, Віктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеді (Клаус, 79). Тренер – Олівер Гласнер.

Попередження: Пашаєв (45) – Брума (19), Руссійон (69)

Суддя: М. Шуттенграбер (Австрия).

28 листопада. Львів. Стадіон «Арена Львів»

Команди без зайвих розкачувань одразу кинулися в боротьбу. Під акомпанемент зливи жоден з суперників не бажав поступатися в агресії та пресингу. Гості швидко отримали нагоду відкрити рахунок, коли Запорожану втратив м’яча біля свого карного майданчика. Пощастило, що затяжна атака завершилася хибним ударом колишнього півзахисника київського «Динамо» Мехмеді.

Згодом уже господарі відповіли небезпекою. Шастал кілька разів небезпечно пробивав, і ще кілька разів забігав у офсайд.

Неприємності для олександрійців почалися наприкінці тайму. Ковалець невдало постелився в підкаті й вимушено залишив поле через пошкодження. А на останній хвилині тайму Вегхорст ефектно впав в боротьбі у карному майданчику господарів – пенальті.

Паньків вгадав напрям удару потерпілого, але якоїсь миті не вистачило, аби відбити м’яч.

По перерві українці кинулися рятувати становище. Впродовж тайму було безліч небезпечних атак, але м’яч вперто не йшов у ворота. Втім гості також могли збільшити перевагу.

Домашня поразка позбавила «Олександрію» шансів на продовження єврокубкового сезону. Далі вийшли «Вольфсбург» та «Ґент».

Заключний матч «Олександрії» в Бельгії вже не матиме турнірного значення.