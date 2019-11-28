Фани суперника «Динамо» назвали Ібрагімовича Іудою
Фанати «Мальме» написали образи на будинку свого колишнього форварда
Уболівальники шведського футбольного клубу «Мальме» обмалювали образливими написами будинок колишнього нападника команди Златана Ібрагімовича. Зокрема вони написали «Іуда» на дверях будинку футболіста, інформує The Daily Mail.
Таким чином фани висловили протест проти купівлі Ібрагімовичем акцій футбольного клубу «Хаммарбю». Напередодні вони намагалися пошкодити 500-кілограмову бронзову статую футболіста, яку встановили лише минулого місяця.
Ібрагімович – вихованець «Мальме», починав у його складі професіональну кар’єру.
«Мальме» грає 28 листопада вдома проти київського «Динамо» в матчі групового етапу Ліги Європи. Поєдинок наразі є ключовим для команд стосовно виходу в наступний етап турніру. Початок матчу о 22:00.