  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фани суперника «Динамо» назвали Ібрагімовича Іудою

    • Розсилка
    Златан Ібрагімович - Фани суперника «Динамо» назвали Ібрагімовича Іудою
    Златан Ібрагімович
    Твіттер

    Фанати «Мальме» написали образи на будинку свого колишнього форварда

    Уболівальники шведського футбольного клубу «Мальме» обмалювали образливими написами будинок колишнього нападника команди Златана Ібрагімовича. Зокрема вони написали «Іуда» на дверях будинку футболіста, інформує The Daily Mail.

    Таким чином фани висловили протест проти купівлі Ібрагімовичем акцій футбольного клубу «Хаммарбю». Напередодні вони намагалися пошкодити 500-кілограмову бронзову статую футболіста, яку встановили лише минулого місяця.

    Ібрагімович – вихованець «Мальме», починав у його складі професіональну кар’єру.

     Читайте також: Зірковий Ібрагімович став співвласником футбольного клубу

    «Мальме» грає 28 листопада вдома проти київського «Динамо» в матчі групового етапу Ліги Європи. Поєдинок наразі є ключовим для команд стосовно виходу в наступний етап турніру. Початок матчу о 22:00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи ФК «Мальме»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ