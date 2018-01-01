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    Олімпіада-2018. Ковзаняр Нейс приніс Нідерландам восьму золоту медаль змагань

    К’єлд переміг на дистанції 1000 метрів
    Скарбничка команди Нідерландів на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї поповнилася ще одною золотою нагородою. Для цієї країни вона вже стала восьмою у Пхьончхані. А здобув її у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів К’єлд Нейс. Він на чотири сотих секунди випередив Гаварда Лорентсена з Норвегії, який став срібним
    • Сьогодні, 14:59
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    К&rsquo;єлд Нейс
    К’єлд Нейс

    К’єлд переміг на дистанції 1000 метрів

    Скарбничка команди Нідерландів на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї поповнилася ще одною золотою нагородою.

    Для цієї країни вона вже стала восьмою у Пхьончхані.

    А здобув її у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів К’єлд Нейс.

    Він на чотири сотих секунди випередив Гаварда Лорентсена з Норвегії, який став срібним призером.

    А бронзова нагорода дісталася господарю змагань Кіму Тхе Юну, який програв нідерландцю майже три десятих секунди.

    Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не була представлена.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Чоловіки, 1,000м

    1. К’єлд Нейс (Нідерланди) – 1:07.95
    2. Гавард Лорентсен (Норвегія) - +0.04
    3. Кмі Тхе Юн (Південна Корея) - +0.27

    Нагадаємо, чоловічу біатлонну естафетну гонку на Олімпіаді виграли шведи, українці стали дев'ятими.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) ковзанярський спорт
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