Олімпіада-2018. Ковзаняр Нейс приніс Нідерландам восьму золоту медаль змагань
- Сьогодні, 14:59
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Розсилка
К’єлд переміг на дистанції 1000 метрів
Скарбничка команди Нідерландів на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї поповнилася ще одною золотою нагородою.
Для цієї країни вона вже стала восьмою у Пхьончхані.
А здобув її у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів К’єлд Нейс.
Він на чотири сотих секунди випередив Гаварда Лорентсена з Норвегії, який став срібним призером.
А бронзова нагорода дісталася господарю змагань Кіму Тхе Юну, який програв нідерландцю майже три десятих секунди.
Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не була представлена.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1,000м
1. К’єлд Нейс (Нідерланди) – 1:07.95
2. Гавард Лорентсен (Норвегія) - +0.04
3. Кмі Тхе Юн (Південна Корея) - +0.27
Нагадаємо, чоловічу біатлонну естафетну гонку на Олімпіаді виграли шведи, українці стали дев'ятими.