Олімпіада-2018. Ковзаняр Нейс приніс Нідерландам восьму золоту медаль змагань

К’єлд переміг на дистанції 1000 метрів

Скарбничка команди Нідерландів на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї поповнилася ще одною золотою нагородою. Для цієї країни вона вже стала восьмою у Пхьончхані. А здобув її у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів К’єлд Нейс. Він на чотири сотих секунди випередив Гаварда Лорентсена з Норвегії, який став срібним



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К’єлд Нейс

К’єлд переміг на дистанції 1000 метрів

Скарбничка команди Нідерландів на Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї поповнилася ще одною золотою нагородою.

Для цієї країни вона вже стала восьмою у Пхьончхані.

А здобув її у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів К’єлд Нейс.

Він на чотири сотих секунди випередив Гаварда Лорентсена з Норвегії, який став срібним призером.

А бронзова нагорода дісталася господарю змагань Кіму Тхе Юну, який програв нідерландцю майже три десятих секунди.

Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не була представлена.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанярський спорт

Чоловіки, 1,000м

1. К’єлд Нейс (Нідерланди) – 1:07.95

2. Гавард Лорентсен (Норвегія) - +0.04

3. Кмі Тхе Юн (Південна Корея) - +0.27

Нагадаємо, чоловічу біатлонну естафетну гонку на Олімпіаді виграли шведи, українці стали дев'ятими.