Чоловічу біатлонну естафетну гонку на Олімпіаді виграли шведи, українці стали дев'ятими

Українці настріляли на два кола штрафу, хоча після першого етапу перебували на третій позиції

Чоловіча збірна України в естафеті, яка завершувала біатлонні змагання у Пхьончхані, цілком могла розраховувати на високі місця, адже під час гонки перебувала навіть на другому місці. Але у підсумку українці фінішували тільки дев'ятими. Починав естафету в українській команді Артем Прима. По ходу першого кола він тримався серед лідерів, відставши

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Дмитро Підручний. Фото ФБУ

Українці настріляли на два кола штрафу, хоча після першого етапу перебували на третій позиції

Чоловіча збірна України в естафеті, яка завершувала біатлонні змагання у Пхьончхані, цілком могла розраховувати на високі місця, адже під час гонки перебувала навіть на другому місці. Але у підсумку українці фінішували тільки дев'ятими.

Починав естафету в українській команді Артем Прима. По ходу першого кола він тримався серед лідерів, відставши перед першим вогневим рубежем від Еріка Лессера лише на три з половиною секунди. З аналогічним відставання від представника Німеччини українець вийшов і після стрільби. Артем швидко закрив усі п’ять мішеней, не використавши жодного додаткового патрона.

А команда Швейцарії вибула з боротьби за високі місця вже після першої ж стрільби. Серафін Вістнер пішов на два кола штрафу. Загалом же, фактично всі фаворити впоралися з першою «лежкою».

На другому вогневому рубежі серйозно підвів свою команду Сімон Дестьйо. Француз так і не зміг закрити дві мішені, відправившись на штрафні кола. Такий виступ партнера по команді не міг порадувати Мартена Фуркада, який, майже напевно, розраховував на ще одну золоту нагороду на цій Олімпіаді.

А от Прима точною стрільбою на стійці вивів Україну на четверту позицію. Він знову обійшовся без додаткових патронів і відставав на виході зі стадіону від Лессера на шість секунд. Між німцем та українцем перебували Ларс Хельге Біркеланд з Норвегії та Матей Казар зі Словаччини.

Лессер останнє своє коло у Пхьончхані провів настільки потужно, що відрив від другого місця вже складав 18 секунд. Приємно здивував Прима, який хоч і програв ходом німцю, але на останніх метрах випередив Біркеланда та передав естафету Сергію Семенову третім. А відставання від Німеччини складало 24 секунди.

Прямим конкурентом Семенова на його етапі був Тар’єй Бьо. Норвежець відразу ж почав нарощувати темп, наздогнавши словака. Але і Сергій не збирався здаватися. Він ішов у темпі Бенедикта Долля. І лише перед вогневим рубежем українець вирішив трохи перепочити, що принесло свої плоди. Семенов без промахів подолав першу стрільбу.

Зі стадіону Сергій вийшов на другому місці, відстаючи від Німеччини (Долль точно відстрілявся) на майже 36 секунд. Сімон Едер програвав українцю менше секунди, а швед Єспер Нелін – три секунди. У Тар’єя Бьо виникли труднощі на «лежці», і він тільки останнім пострілом закрив свої мішені.

Втриматися так високо Семенову у його нинішньому стані було важко. І протягом наступного кола відставання від Долля збільшилося до 55 секунд. І ледь не виникли проблеми в України на четвертому вогневому рубежі. Сергій лише останнім патроном закрив п’яту мішень. На останнє коло він вирушив на восьмому місці з відставанням від Міхала Шлезінгра, який захопив лідерство для Чехії, у 47 секунд.

А от Німеччина втратила лідерство, адже Долль настріляв на два кола штрафу. Сімон Едер і Єспер Нелін програвали Шлезінгру в районі 15-ти секунд. Щодо Семенова, то на останньому колі він майже зупинився... Лише за останні 500 метрів українець програв конкурентам 14 і більше секунд. У підсумку Україна опустилася на десятий рядок, і перед етапом Володимира Семакова виникли серйозні побоювання, чи зможуть наші спортсмени претендувати на високі місця сьогодні.

Щоправда, спочатку таке хвилювання було недоречним. Семаков дуже впевнено відстрілявся на «лежці», внаслідок чого йому навіть вдалося випередити самого Мартена Фуркада, який до того випередив Володимира на трасі. Французу довелося використати додатковий патрон. Україна повернулася на трасу на восьмій позиції, відстаючи менше ніж на півсекунди від Італії. Звичайно, що Мартен дуже швидко дістав Семакова та випередив його.

Ярослав Соукуп втримав чеську команду на першій сходинці після «лежки», але вже на стрільбі стоячи він так і не закрив одну мішень, тому відстав від лідерів. Якими стали Йоганнес Бьо та Себастьян Самуельссон. Арнд Пайффер програвав їм більше десяти секунд. Власне, саме команди Норвегії, Швеції та Німеччини і мали повести боротьбу за медалі, адже команда Австрії, яка йшла четвертою відставала аж на півтори хвилини.

Ну, а для України сподівання на позитивний підсумок завершилися після «стійки» Семакова. Володимир потрапив у порив вітру, і не зміг з ним впоратися. Додаткове коло штрафу опустило нашу команду на 11-ту сходинку. Дмитро Підручний, врешті-решт, підняв команду на восьму позицію після стрільби лежачи, але штрафне коло після «стійки» не дозволило йому фінішувати вище дев'ятого місця. І то, це місце він вигриз у словенця на останніх метрах дистанції.

Перемога у підсумку вирішувалася у боротьбі Фредріка Ліндстрьома й Еміля Свендсена, які чисто пройшли першу стрільбу. Водночас, Сімон Шемпп відстав, бо довго закрив всі свої мішені додатковими патронами. Але і прямої боротьби на трасі не вийшло. На стрільбі стоячи норвежець так і не закрив одну мішень, і швед вирушив на останнє коло у гордій самотності. Це було своєрідне коло пошани для Швеції, яка стала справжньою сенсацією у біатлоні на цій Олімпіаді.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Чоловіки, естафета 4х7,5км

1. Швеція (0+7) – 1:15:16.5

2. Норвегія (1+12) - +55:5

3. Німеччина (3+10) - +2:07:1

4. Австрія (2+11) - +2:52.5

5. Франція (3+12) - +3:26.6

...9. Україна (2+9) - +5:00.8

Артем Прима (0+0)

Сергій Семенов (0+3)

Володимир Семаков (1+3)

Дмитро Підручний (1+3)

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