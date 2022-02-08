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    Олімпіада-2022. Хокейна збірна Фінляндії вийде на гру проти Росії в захисних масках

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    В збірній Фінляндії не довіряють росіянам - Олімпіада-2022. Хокейна збірна Фінляндії вийде на гру проти Росії в захисних масках
    В збірній Фінляндії не довіряють росіянам
    фото: соцмережі

    У фінській збірній не довіряють росіянам, які не надають тести на коронавірус

    Жіноча збірна Фінляндії з хокею використає досвід збірної Канади і зіграє у масках проти Росії у матчі групового етапу олімпійського турніру у Пекіні.

    «Збірна Фінляндії зіграє зі збірною ОКР (Олімпійського комітету Росії) в масках на обличчях. Рішення було ухвалено після обговорення питання з Міжнародною федерацією хокею», – повідомляє прес-служба фінської збірної у Twitter.

    7 лютого матч між жіночими командами Канади та Росії (6:1) розпочався із затримкою на годину, оскільки в росіянок не було результатів тестів на коронавірус. Вони, як потім з’ясувалося, не хотіли вранці вставати для необхідної для всіх процедури.

    Перед третім періодом матчу Канада – Росія тести нарешті надійшли, але канадки продовжили грати в масках, а росіянки їх познімали.

    Канада розгромила Росію – 6:1.

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    Теги: Олімпіада хокей коронавірус
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    Олімпіада-2022. Хокейна збірна Фінляндії вийде на гру проти Росії в захисних масках