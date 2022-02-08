Олімпіада-2022. Хокейна збірна Фінляндії вийде на гру проти Росії в захисних масках

У фінській збірній не довіряють росіянам, які не надають тести на коронавірус

Жіноча збірна Фінляндії з хокею використає досвід збірної Канади і зіграє у масках проти Росії у матчі групового етапу олімпійського турніру у Пекіні.

«Збірна Фінляндії зіграє зі збірною ОКР (Олімпійського комітету Росії) в масках на обличчях. Рішення було ухвалено після обговорення питання з Міжнародною федерацією хокею», – повідомляє прес-служба фінської збірної у Twitter.

7 лютого матч між жіночими командами Канади та Росії (6:1) розпочався із затримкою на годину, оскільки в росіянок не було результатів тестів на коронавірус. Вони, як потім з’ясувалося, не хотіли вранці вставати для необхідної для всіх процедури.

Перед третім періодом матчу Канада – Росія тести нарешті надійшли, але канадки продовжили грати в масках, а росіянки їх познімали.

Канада розгромила Росію – 6:1.