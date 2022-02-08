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    Найшвидша людина планети виграла друге «золото» Олімпіади

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    К'єлд Нойс вдруге переміг на дистанції 1500 метрів - Найшвидша людина планети виграла друге «золото» Олімпіади
    К'єлд Нойс вдруге переміг на дистанції 1500 метрів
    фото з відкритих джерел

    К’єлд Нойс побив олімпійський рекорд, який тримався 20 років

    Найшвидша людина планети К’єлд Нойс, а за певних умов він розвинув на ковзанах швидкість до 93 км/год, вдруге став олімпійським чемпіоном. Він подолав дистанцію 1500 метрів з результатом 1:43.21 і встановив новий рекорд Ігор. Примітно, що при цьому встояв світовий рекорд, який також належить Нойсу – 1:40.17.

    Рекорд олімпіад тримався 20 років: на Іграх-2002 у Солт-Лейк-Сіті його встановив американець Дерек Парра.

    Зазначимо, що Нойс став першим за 28 років ковзанярем, який зумів захистити звання чемпіона Ігор. У Пхенчхані чотири року тому К’єлд також був першим на дистанції 1500 метрів.

    Примітно, що півтора кілометрову дистанцію Нойс тренує різними способами. Одним з них він і встановив рекорд швидкості. Після Ігор у Пхенчхані він біг на ковзанах позаду захисного щита, аби йому не заважав зустрічний вітер.

    Раніше донька музиканта в 26 років стала легендою спорту.

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    Теги: Олімпіада ковзанярський спорт
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    Найшвидша людина планети виграла друге «золото» Олімпіади