Збірна Канади в захисних масках від коронавірусу розгромила Росію на Олімпіаді

Жіночі команди провели незвичний матч через відсутність у росіян тестів інфекцію

Незвичний матч провели жіночі збірні Канади та ОКР (Олімпійського комітету Росії) на хокейному турнірі Олімпіади. Росіянки приїхали на матч без потрібних тестів на коронавірус. З’ясувалося, що вони буцім-то не знали, що їх потрібно здавати кожного дня в конкретний час.

Як наслідок, канадки відмовилися виходити на матч, вимагаючи дотримуватися правил, які мають бути однаковими для всіх.

Гру все ж таки провели, проте гравчиням довелося три періоди по 20 хвилин бігати в захисних масках. Щоправда, не всім. На відміну від канадських хокеїсток, росіянки вийшли на останній відрізок гри без масок.

Матч завершився переконливою перемогою Канади – 6:1.

Згодом з’ясувалося, що в трьох росіянок проведені пізніше тести дали позитивний результат.