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    Олімпіада-2022: донька музиканта в 26 років стала легендою спорту

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    Естер Ледецька першою в світі захистила олімпійське золото в сноуборді - Олімпіада-2022: донька музиканта в 26 років стала легендою спорту
    Естер Ледецька першою в світі захистила олімпійське золото в сноуборді
    фото: olympics

    Естер Ледецка першою в історії захистила звання олімпійської чемпіонки в сноуборді

    Олімпіада в Пекіні продовжує народжувати нові рекорди і, відповідно, легенд. Слідом за Ірен Вюст, яка першою в світі перемогла на п’ятій Олімпіаді, в 26 років в історію, причому вже вдруге, увійшла чеська сноубордистка Естер Ледецка. Вона першою зуміла захистити титул олімпійської чемпіонки в сноуборді. 8 лютого вона перемогла в паралельному слаломі.

    Примітно, що перший крок в історію Естер зробила чотири роки тому на Іграх у Пхенчхані. Тоді вона стала чемпіонкою, крім змагань сноубордистів, в іншому виді програми білої Олімпіади – гірськолижному спорті.

    На Іграх у Пекіні Естер також змагатиметься в двох видах гірськолижників, тож вона має шанс стати унікальною вдруге.

    Естер є донькою музиканта Янека Ледецкого. він дуже популярний виконавець у Чехії, випустив більше десятка музичних альбомів.

    Дід Естер, Ян Клапач, двічі вигравав медалі в складі хокейної збірної.

    Раніше біатлоніст Дмитро Підручний через хиби розминувся з медаллю Олімпіади.

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    Теги: Олімпіада сноуборд Естер Ледецка
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    Олімпіада-2022: донька музиканта в 26 років стала легендою спорту