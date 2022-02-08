Лідер збірної України з біатлону зробив несподівану заяву

Підручний заявив, що олімпійська траса в Пекіні-2022 не для його спини

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний фінішував на 18 місці в індивідуальній гонці на Олімпіаді в Пекіні. Щоб здобути нагороду, йому необхідно було не зробити жодної хиби на вогневих рубежах. Капітан команди промахнувся тричі, але бігом був одним з найкращих. Втім. За словами Підручного, траса в Пекіні не підходить для його спини.

«Хід вийшов досить непоганий, біглося добре, але траса важка для моєї спини. Якщо чесно, останні два кола трохи відчувалася втома, – сказав Підручний «Суспільному». – Шкода, що по одному пострілу схибив на трьох рубежах. Старався добре стріляти, не поспішати, відзначати кожен постріл, але, на жаль, десь трохи не пощастило. Стоячи, можливо, недопрацював, а лежачи промах дуже прикрий. Не знаю чого він не закрився: наче робив усе правильно».

Попереду у чоловіків у біатлонних змаганнях Олімпіади спринт (12 лютого), пасьют (13 лютого), естафета (15 лютого) та мас-старт (18 лютого).

Раніше Юлія Джима потрапила до топ-10 в індивідуальній гонці.