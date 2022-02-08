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    Український фігурист на Олімпіаді відмовився говорити про війну з Росією

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    Іван Шмуратко виступив в особистих змаганнях - Український фігурист на Олімпіаді відмовився говорити про війну з Росією
    Іван Шмуратко виступив в особистих змаганнях
    фото з відкритих джерел

    Іван Шмуратко не став розповідати журналістам про війну на Сході України

    Український фігурист Іван Шмуратко відреагував на запитання американської журналістки після свого прокату у короткій програмі на Олімпійських іграх у Пекіні. Репортер із Sports Illustrated запитала українця, чи переживає він про ситуацію на Батьківщині.

    «Вибачте, або питання про фігурне катання, або я пішов відпочивати», – відповів Шмуратко.

    Раніше Шмуратко на запитання російських журналістів відповідав англійською, чим обурив співрозмовників.

    На Іграх-2022 Іван захворів на коронавірус і не виступав у командних змаганнях.

    Тим часом збірна України з біатлону зазнала втрат. Валентина Семеренко передчасно залишає Пекін і відправляється додому.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання
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    Український фігурист на Олімпіаді відмовився говорити про війну з Росією