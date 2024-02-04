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Олімпійський чемпіон з США продав за $441 тисячу свою золоту медаль

Христина Жиренко
glavcom.ua
Олімпійський чемпіон з США продав за $441 тисячу свою золоту медаль
Ім’я покупця медалі наразі не розголошується
фото: AFP

Бімон став переможцем Олімпіади в 1968 році

Олімпійська золота медаль стрибуна у довжину Боба Бімона була продана на аукціоні.

На Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (Мексика) американський спортсмен здобув перемогу, стрибнувши на 8,90 м. Цей результат понад 50 років залишається олімпійським рекордом.

Медаль Бімона була продана на аукціоні Christie's за 441 тисячу доларів (близько 16.5 млн грн).

Ім’я покупця медалі наразі не розголошується.

«Аукціон був чудовим способом продемонструвати медаль, а також зберегти пам’ять про неї. Я сподіваюся, що вона дістанеться покупцеві, який розуміє важливість спортивних досягнень», – сказав 77-річний Бімон у коментарі для AFP перед аукціоном.

Теги: Олімпіада аукціон

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