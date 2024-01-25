Франція продасть з молотка яхту, конфісковану у «фінансиста білоруського походження»

Франція хоче отримати 8-10 млн євро за яхту «білоруського мільярдера»

Французьке Агентство з управління та повернення заарештованих та конфіскованих активів (AGRASС) виставило на аукціон яхту Stefania, яка, ймовірно, належала «білоруському мільярдеру», пише The Maritime Executive.

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Яхту збудувала компанія з Монако Dynamiq. Судно майже нове, практично без подряпин на корпусі. Stefania вміщує 10 гостей та має 5 кают. Преміальна яхта складається з основного люксу з ліжком розміру king-size іх власною ванною кімнатою, має дві каюти з двоспальним ліжком та ванною кімнатою, а також дві каюти з двома односпальними ліжками та ванною кімнатою.

Зручності на борту включають кондиціонер, барбекю, пляжний клуб, кінотеатр, аудіосистему у приміщенні, джакузі на палубі, зовнішню аудіосистему, шезлонги, басейн, телевізор у всіх каютах, телевізор на відкритому повітрі та телевізійний салон, описувало судно видання Charindex.

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Як пише Monaco Matin, судно конфіскували під час розслідування про відмивання грошей неназваним «білоруським мільярдером». Яхту виявили у комуні Больє-сюр-Мер на південному сході Франції.

Деталі кримінальної справи не розкриваються, як і ім'я власника судна. Італійське видання Il Secolo XIX пише, що, за версією слідства, судно належало «фінансисту білоруського походження». Аукціон з продажу яхти призначено на 25 січня. Судно було оцінено у 8-10 млн євро. У каталозі аукціоніста продаж має цікавий супровідний запис: «Щоб злочин не приносив грошей». Як пише видання, минулого року брокерська компанія запропонувала судно в межах 20 мільйонів доларів, але за нього планують виручиити принаймні половину суми.

Аукціонний дім De Baecque займається продажем від імені Agrasc – Французького агентства з конфіскації. Цей орган було створено у Франції у 2021 році з метою централізації та організації всіх конфіскацій активів правоохоронними органами в країні.

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Раніше прокуратура Нью-Йорка ініціювала судовий процес щодо конфіскації 106-метрової яхти Amadea, що оцінюється вартістю понад 300 мільйонів доларів, пов’язану з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Про це повідомляє Sky News.

«США домагаються конфіскації суперяхти вартістю 300 мільйонів доларів, яка, за їхніми словами, контролюється російським олігархом Сулейманом Керімовим, що перебуває під санкціями США», – йдеться у матеріалі.

Згідно з повідомленням, фіджійська влада у травні 2022 року конфіскувала судно Amadea, яке має довжину 106 метрів, на підставі ордера США. Ця дія сталася після того, як Вашингтон посилив санкції проти осіб, пов'язаних із російським диктатором Володимиром Путіним.