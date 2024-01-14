Хто швидше напише донос. У Росії може з'явитися свій унікальний вид спорту

Класичний спорт у Росії деградує, тому потрібно вигадати нові змагання

Виштовхана за двері цивілізованого світу, Росія, як відомо, позбавлена і всяких олімпіад.

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Класичний олімпійський спорт у РФ неминуче деградує.

Але на противагу олімпійським дисциплінам РФ може створити свій унікальний спорт.

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Номером «один» мають стати змагання у швидкості написання доносів.

Але! У цьому делікатному та захоплюючому змаганні потрібні чіткі правила. А їх нема.

Наразі депутатка та депутат Держдуми зчепилися у битві за юдині лаври. Вони змагаються за написання доносу на письменника Акуніна.

Вони не ховаються, не вішаються від сорому на осині, ні! Вони відривають один одному «вуха» за право здобути титул головного стукача.

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Чемпіонка РФ, «головна юда» Мізуліну – поки сумно мовчить.

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