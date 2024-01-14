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Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду

Росія використовує присутність «нейтральних» спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді – депутати парламенту Латвії.

Депутати латвійського Сейму закликають уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі

80 парламентарів підписали та направили листа до президента Франції Еммануеля Макрона, членів Національного зібрання Республіки і Сенату. У ньому закликають розглянути можливість заборони спортсменам країн-агресорів в’їзд і перебування на території Франції.

На думку депутатів Сейму, «заява Міжнародного олімпійського комітету безвідповідальна і недопустима».

«У доктрині зовнішньої політики Росії одним із напрямів поширення її цінностей є так звана «м'яка сила» у побудові відносин із зарубіжними країнами, і спорт – одне з її застосувань. Росія використовує присутність «нейтральних» спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді», – наголошують депутати парламенту Латвії.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Теги: росія Олімпіада Франція Латвія

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