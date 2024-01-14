Латвійські депутати закликали Францію не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду

Росія використовує присутність «нейтральних» спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді – депутати парламенту Латвії.

Депутати латвійського Сейму закликають уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі

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80 парламентарів підписали та направили листа до президента Франції Еммануеля Макрона, членів Національного зібрання Республіки і Сенату. У ньому закликають розглянути можливість заборони спортсменам країн-агресорів в’їзд і перебування на території Франції.

На думку депутатів Сейму, «заява Міжнародного олімпійського комітету безвідповідальна і недопустима».

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«У доктрині зовнішньої політики Росії одним із напрямів поширення її цінностей є так звана «м'яка сила» у побудові відносин із зарубіжними країнами, і спорт – одне з її застосувань. Росія використовує присутність «нейтральних» спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй національній пропаганді», – наголошують депутати парламенту Латвії.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.