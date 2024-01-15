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Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
фото: violity.com

Українські монети, які вже вийшли з обігу, можуть виявитися дуже цінними

Декілька днів тому користувач з Івано-Франківська розмістив на аукціоні монету, яка на перший погляд є абсолютно звичайною. Розповідаємо, як виглядає цінна монета та у чому її особливість, з посиланням на сайт Violity.

Чоловік вирішив продати 1 копійку, яку карбували у 1992 році.

Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото) фото 1
фото: violity.com

Монета має рідкісний дефект. Така 1 копійка, за каталогом нумізматів, класифікується як «1.35АА». Цей код і визначає цінність монети. На ній можна помітити маленькі ягідки, хоча зазвичай вони значно більші.

Крім цього, поруч з гербом України є так звані «сходинки». На верхньому листі викарбувано незвичайні контури, які можна помітити не одразу.

Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото) фото 2
фото: violity.com

Мінімальна сума, яку власник хоче отримати за монету – 37 тисяч 975 гривень. Зараз за лотом спостерігають 25 користувачів, але жодної ставки поки не зроблено.

Нагадаємо, Нацбанк фіксує сплеск ввезення готівкової валюти та золота до України.

Стало відомо, що скасування святкових днів більше не впливає на економічний стан.

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Теги: монета Нацбанк аукціон

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