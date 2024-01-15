Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)

Українські монети, які вже вийшли з обігу, можуть виявитися дуже цінними

Декілька днів тому користувач з Івано-Франківська розмістив на аукціоні монету, яка на перший погляд є абсолютно звичайною. Розповідаємо, як виглядає цінна монета та у чому її особливість, з посиланням на сайт Violity.

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Чоловік вирішив продати 1 копійку, яку карбували у 1992 році.

Монета має рідкісний дефект. Така 1 копійка, за каталогом нумізматів, класифікується як «1.35АА». Цей код і визначає цінність монети. На ній можна помітити маленькі ягідки, хоча зазвичай вони значно більші.

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Крім цього, поруч з гербом України є так звані «сходинки». На верхньому листі викарбувано незвичайні контури, які можна помітити не одразу.

Мінімальна сума, яку власник хоче отримати за монету – 37 тисяч 975 гривень. Зараз за лотом спостерігають 25 користувачів, але жодної ставки поки не зроблено.

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