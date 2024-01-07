«Нейтральна» білоруська велосипедистка Терех в сторіс опублікувала фото підсанкційного сина Лукашенка

За підтримку війни Віктор Лукашенко потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великобританії та Японії

Білоруська велосипедистка Анна Терех є головною претенденткою на поїздку на Олімпіаду від Білорусі. UCI вважає її «нейтральною» атлеткою.

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Але ця «нейтральна» атлетка в грудні минулого року в сторіс свого профіля в Instagram розмістила пропагандистський допис з фото Віктора Лукашенка.

Він, крім того, що є сином диктатора Олександра Лукашенка, також присутній і в різноманітних санкційних списках.

За свою підтримку війни проти України Віктор Лукашенко потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великобританії та Японії.

Але все це не зупинило «нейтральну» Терех від того, щоб опублікувати в Instagram його фото.