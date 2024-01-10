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Світоліна закликала Макрона не допустити на Олімпіаду росіян, які підтримують війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Світоліна закликала Макрона не допустити на Олімпіаду росіян, які підтримують війну
Підпис під зверненням до Макрона залишила бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна
фото з відкритих джерел

Українські спортсмени звернулися до Франції, аби заборонити представникам РФ брати участь в Олімпіаді

Українські спортсмени, серед яких і представники вітчизняного тенісу, залишили свій підпис під зверненням до країни-хазяйки Олімпійських Ігор-2024. Про це повідомляє «Великий теніс України».

У відкритому листі до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських ігор-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання, підписи до якого збирає ініціативна група разом із нашим порталом, наведені конкретні приклади підтримки війни російськими спортсменами, які вже отримали ліцензії на Ігри.

Наразі підписи під цим листом вже поставили колишні і діючі українські тенісисти, переможці та фіналісти турнірів ATP, WTA та ITF. Серед них Марта Костюк, Леся Цуренко, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Ольга Савчук, наші захисники Сергій Стаховський та Олександр Долгополов, бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна.

«На сьогодні в статусі, так званих «нейтральних», 11 спортсменів отримали ліцензії для участі в Олімпійських Іграх в Парижі-2024. Однак, допущення цих атлетів суперечить основоположним рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, позаяк атлети допущені до участі в Олімпіаді не є «нейтральними», а є відкритими прихильниками війни, що підтверджується інформацією, оприлюдненою в мережі інтернет», – сказано у зверненні українських спортсменів.

Йдеться, зокрема, про тхеквондиста Владислава Ларіна, борців Заурбека Сідакова та Заура Угуєва.

Серед підписантів, число яких вже перевищує 200 українських спортсменів, також легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук, веслувальник Юрій Чебан, фристайліст Олександр Абраменко, дзюдоїст Георгій Зантарая, боксер Олександр Хижняк, скелетоніст Владислав Гераскевич, фехтувальниця Ольга Харлан, футболісти Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, що згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, федерації в кожному виді спорту будуть оцінювати можливість участі та правила кваліфікації представників країн-агресорів на Ігри у Парижі. Ця заява була озвучена на початку грудня, проте за місяць Міжнародна федерація тенісу ще не дала публічних коментарів щодо своїх правил на рахунок потенційних умов відбору тенісистів з цих країн.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін переміг на турнірі Grand Slam у Китаї. Цей успіх дозволив росіянину також здобути ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі.

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Теги: Олімпіада Еммануель Макрон Франція спорт Еліна Світоліна

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