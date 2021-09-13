Синхроністка Голядкіна була призеркою чемпіонату світу в складі збірної України

Переможниця Олімпіади в Токіо з синхронного плавання Марина Голядкіна, яка народилася в Донецьку і до 2015 року представляла Україну, в Кремлі отримала нагороду від Росії. На врученні вона звернулася до глави країни-окупанта Володимира Путіна.

«Я народилася в спортивній сім'ї в Донецьку, і у 2014 році переді мною стояв складний вибір: залишити свою мрію або дійти до кінця і зробити все можливе. І сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами!», – заявила Голядкіна.

У складі збірної України Голядкіна здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу 2013 року. На початку російсько-української війни вона встигла стати переможницею клубного чемпіонату Угорщини, а згодом почала виступати за російську збірну.

Раніше колишній гравець донецького «Шахтаря» і збірної Росії спровокував бійку і накивав п’ятами.