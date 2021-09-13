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    Олімпійська чемпіонка з Донецька зробила фото з Путіним: «Я щаслива поруч з вами»

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    Олімпійська чемпіонка з Донецька зробила фото з Путіним: «Я щаслива поруч з вами»
    Фото з відкритих джерел

    Синхроністка Голядкіна була призеркою чемпіонату світу в складі збірної України

    Переможниця Олімпіади в Токіо з синхронного плавання Марина Голядкіна, яка народилася в Донецьку і до 2015 року представляла Україну, в Кремлі отримала нагороду від Росії. На врученні вона звернулася до глави країни-окупанта Володимира Путіна.

    «Я народилася в спортивній сім'ї в Донецьку, і у 2014 році переді мною стояв складний вибір: залишити свою мрію або дійти до кінця і зробити все можливе. І сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами!», – заявила Голядкіна.

    У складі збірної України Голядкіна здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу 2013 року. На початку російсько-української війни вона встигла стати переможницею клубного чемпіонату Угорщини, а згодом почала виступати за російську збірну.

    Раніше колишній гравець донецького «Шахтаря» і збірної Росії спровокував бійку і накивав п’ятами.

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    Теги: Олімпіада синхронне плавання
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    Олімпійська чемпіонка з Донецька зробила фото з Путіним: «Я щаслива поруч з вами»