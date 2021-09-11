Україна поступилася Росії на чемпіонату Європи з волейболу

Наші спортсмени взяли гору в першій партії, але зазнали поразки в трьох наступних

Збірна України припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з волейболу на стадії 1/8 фіналу. Гра мала надзвичайно важливе значення за багатьма позиціями. Тому наша команда була додатково мотивована ще й хорошим грошовою винагородою в разі успіху.

Перший сет українці виграли – 25:22, але надалі все пішло не за нашим сценарієм. Росіяни в другій партії пішли вперед на досить велику відстань 7:2, 11:5, 16:10.

Могла принести нам успіх третя партія. Але, маючи перевагу в чотири очка, розвинути успіх наша команда не змогла.

В четвертому сеті рівна боротьба точилася до екватору партії. За рахунку 16:16 українці програли три очка поспіль і наздогнати суперників вже не змогли - 22:25 25:16, 25:22, 25:22.