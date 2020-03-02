Олімпійська чемпіонка з України увійшла до трійки найголовніших довгожительок світового біатлону



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У списку медальних «довгожительок» чемпіонату світу Семеренко поступається лише двом німкеням

На недавньому чемпіонаті світу в італійській Антерсельві олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Віта Семеренко допомогла Україні здобути бронзу в жіночій естафеті. Ця медаль стала для українки сьомою в кар'єрі на змаганнях такого ґатунку. У Віти – два світових срібла і п’ять бронз.

Свою першу медаль на чемпіонаті світу Семеренко здобула в лютому 2008 року в Естерсунді (Швеція), коли разом з сестрою Валентиною, Оксаною Яковлєвою та Оксаною Хвостенко стала другою в естафеті.

Таким чином, між першим і нинішнім медальним успіхом Семеренко на чемпіонатах світу минуло 12 років і п’ять днів.

У списку медальних «довгожительок» чемпіонату світу Семеренко поступається лише двом німкеням - Уші Дізль (14 років і 11 днів між першою і останньою медаллю) і Андреа Генкель (12 років, 11 місяців і 17 днів).

Відзначимо, що Валентина Семеренко в цьому рейтингу йде на п'ятому місці (11 років і 28 днів).

Абсолютним рекордсменом світового біатлону з проміжку між першою і останньою медаллю на чемпіонатах світу є норвежець Уле Ейнар Бйорндален - 20 років і 10 днів.

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