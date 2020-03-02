  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олімпійська чемпіонка з України увійшла до трійки найголовніших довгожительок світового біатлону

    • Розсилка
    Віта Семеренко увійшла до когорти легенд - Олімпійська чемпіонка з України увійшла до трійки найголовніших довгожительок світового біатлону
    Віта Семеренко увійшла до когорти легенд
    Дмитро Євенко

    У списку медальних «довгожительок» чемпіонату світу Семеренко поступається лише двом німкеням

    На недавньому чемпіонаті світу в італійській Антерсельві олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Віта Семеренко допомогла Україні здобути бронзу в жіночій естафеті. Ця медаль стала для українки сьомою в кар'єрі на змаганнях такого ґатунку. У Віти – два світових срібла і п’ять бронз.

    Свою першу медаль на чемпіонаті світу Семеренко здобула в лютому 2008 року в Естерсунді (Швеція), коли разом з сестрою Валентиною, Оксаною Яковлєвою та Оксаною Хвостенко стала другою в естафеті.

    Таким чином, між першим і нинішнім медальним успіхом Семеренко на чемпіонатах світу минуло 12 років і п’ять днів.

    У списку медальних «довгожительок» чемпіонату світу Семеренко поступається лише двом німкеням - Уші Дізль (14 років і 11 днів між першою і останньою медаллю) і Андреа Генкель (12 років, 11 місяців і 17 днів).

    Відзначимо, що Валентина Семеренко в цьому рейтингу йде на п'ятому місці (11 років і 28 днів).

    Абсолютним рекордсменом світового біатлону з проміжку між першою і останньою медаллю на чемпіонатах світу є норвежець Уле Ейнар Бйорндален - 20 років і 10 днів.

     Читайте також: Віта Семеренко без промахів здолала переслідування в Рупольдинґу
    біатлон чемпіонат світу Валентина Семеренко Віта Семеренко Григорій Шамрай Оксана Хвостенко Уле Ейнар Бйорндален Андреа Генкель Уші Дізль Оксана Яковлєва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ