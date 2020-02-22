Остання надія на медаль: українські тренери визначилися зі складами на естафети чемпіонату світу з біатлону



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У 2014-му Володимир Бринзак разом із президентом НОК Сергієм Бубкою вітали сестер Семеренко, Юлію Джиму і Олену Підгрушну з олімпійським золотом. З того часу склад української команди майже не змінився Biathlon.com.ua

Наша команда близька до провалу

Тренери жіночої й чоловічої збірних з біатлону визначилися зі складами естафетних квартетів на чемпіонаті світу з біатлону, який добігає кінця в італійській Антерсельві.

Сьогодні, 22 лютого, починаючи з 12:45 розпочнеться класична естафетна гонка серед жінок. За Україну побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко і Олена Підгрушна. У порівнянні з золотою естафетною четвіркою зразка олімпійського Сочі-2014 бракує тільки Валентини Семеренко. Її тренери (чи президент Федерації біатлону України Бринзак) вирішили залишити у резерві.

О 15:45 розпочнеться чоловіча естафета. За Україну побіжать Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний.

За перших дев’ять днів чемпіонату світу українські біатлоністи медалей не здобували. Найближчою до нагороди була Олена Підгрушна, яка посіла четверте місце в спринті.

Завершиться чемпіонат світу з біатлону завтра, 23 лютого, гонками з масовим стартом.