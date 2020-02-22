  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Остання надія на медаль: українські тренери визначилися зі складами на естафети чемпіонату світу з біатлону

    • Розсилка
    У 2014-му Володимир Бринзак разом із президентом НОК Сергієм Бубкою вітали сестер Семеренко, Юлію Джиму і Олену Підгрушну з олімпійським золотом. З того часу склад української команди майже не змінився - Остання надія на медаль: українські тренери визначилися зі складами на естафети чемпіонату світу з біатлону
    У 2014-му Володимир Бринзак разом із президентом НОК Сергієм Бубкою вітали сестер Семеренко, Юлію Джиму і Олену Підгрушну з олімпійським золотом. З того часу склад української команди майже не змінився
    Biathlon.com.ua

    Наша команда близька до провалу

    Тренери жіночої й чоловічої збірних з біатлону визначилися зі складами естафетних квартетів на чемпіонаті світу з біатлону, який добігає кінця в італійській Антерсельві.

    Сьогодні, 22 лютого, починаючи з 12:45 розпочнеться класична естафетна гонка серед жінок. За Україну побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко і Олена Підгрушна. У порівнянні з золотою естафетною четвіркою зразка олімпійського Сочі-2014 бракує тільки Валентини Семеренко. Її тренери (чи президент Федерації біатлону України Бринзак) вирішили залишити у резерві.

    О 15:45 розпочнеться чоловіча естафета. За Україну побіжать Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний.

    За перших дев’ять днів чемпіонату світу українські біатлоністи медалей не здобували. Найближчою до нагороди була Олена Підгрушна, яка посіла четверте місце в спринті.

    Завершиться чемпіонат світу з біатлону завтра, 23 лютого, гонками з масовим стартом.

     Читайте також: Ставка на естафети й Підручного. Розклади на чемпіонат світу з біатлону від світового призера-2011 Сергія Седнєва
    біатлон чемпіонат світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Руслан Ткаленко Олімпіада-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ