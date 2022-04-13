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    Події в Україні

    Окупанти обстрілюють Харків: влада міста просить жителів не виходити з укриттів

    У районі&nbsp; ХТЗ виникла масштабна пожежа через обстріли - Окупанти обстрілюють Харків: влада міста просить жителів не виходити з укриттів
    У районі  ХТЗ виникла масштабна пожежа через обстріли
    фото: ДСНС

    Ворог гатить по житлових районах

    Російські окупанти протягом дня атакують житлові райони Харкова. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю і залишатися в укриттях протягом всього дня. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».

    «Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ - там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму», – йдеться в повідомленні.

    Як додають у виданні, Департамент цивільного захисту області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.

    Нагадаємо, відомий британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Фостер погодився взяти участь у відновленні Харкова після війни.

    Як повідомлялося, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстрілюють Харків: влада міста просить жителів не виходити з укриттів