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    Події в Україні

    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів

    Харків зазнав масштабних руйнувань внаслідок бойових дій - Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків зазнав масштабних руйнувань внаслідок бойових дій

    Норман Фостер займається розвитком архітектури у стилі «хай-тек»

    Відомий британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Фостер погодився взяти участь у відновленні Харкова після війни. Про це повідомляє Харківська міськрада.

    Архітектурне бюро Нормана Фостера «Foster+Partners» було засноване 1967 року. Норман Фостер тісно пов'язаний з розвитком архітектури у стилі «хай-тек» та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури. Його роботам властиві масштабні відкриті простори, розмаїття скла та металу, багатофункціональність.

    Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році - найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири «Apple» - «Apple Park» у Каліфорнії (США).

    Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зробив підбірку його проектів.

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    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів
    Проєкти Нормана Фостера

    Як повідомлялося, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Харків відновлюватиме відомий британський архітектор: фото його проєктів