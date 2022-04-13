Як живуть люди в центрі Харкова (відео)

Місто дуже постраждало від ворожих обстрілів

Триває 49-й день повномасштабної війни Росії проти України

Харків ось уже майже два місяці живе під постійними обстрілами з боку російських загарбників.

Це накладає значний відбиток на життя простих мешканців. Одна харківська сім'я виклала відео, де показала, як зараз виглядають вікна в їх помешканні.

Замість скла тепер двері від шафки, які не пропускають жодного світла.

Коли чоловік відкрив дверцята, то показав будинок навпроти, пошкоджений російськими снарядами.

Нагадаємо, відомий британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Фостер погодився взяти участь у відновленні Харкова після війни.

Як повідомлялося, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.