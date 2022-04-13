Генштаб: окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя

Росіяни продовжують артилерією знищувати інфраструктуру Харкова

Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 13 квітня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. У зв’язку з неможливістю його захоплення, збройні сили Російської Федерації продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна.

На Південнобузькому напрямку противник проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних сил України.

«У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їх комплектування здійснювалося під час примусової мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Структурно зазначені полки нараховують до 5-ти батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному», – зазначили у Генштабі.

Досвід ведення бойових дій, відзначили у ЗСУ, мають лише 5-10 відсотків особового складу зазначених підрозділів.

«Управління полків складається з офіцерів збройних сил російської федерації. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами», – йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя розповів, що представники ОПЗЖ коригували вогонь окупантів для знищення міста. Тим часом вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав надати Україні натівську зброю дальньої дії.

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