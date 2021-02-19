Стало відомо, під якою назвою російська команда виступатиме на Олімпіадах

9 грудня 2019 року Всесвітня антидопінгова агенція відсторонила Росію від усіх міжнародних змагань

Стало відомо назву російської команди для виступу на Олімпійських іграх в Токіо та Пекіні. Про це йдеться на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Російські спортсмени зможуть виступати під абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР), однак використання повної назви організації буде заборонено.

Нагадаємо, через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства росіяни не можуть виступати під своїм прапором і використовувати гімн Росії на Олімпіадах і чемпіонатах світу. Ці санкції дійсні для літніх Ігор в Токіо і зимової Олімпіади в Пекіні.

Літня Олімпіада в Токіо (Японія) пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Зимові Олімпійські ігри в Пекіні (Китай) відбудуться 4-20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року Всесвітня антидопінгова агенція відсторонила Росію від усіх міжнародних змагань. Проте, російські спортсмени, провина у вживанні допінгу яких не була доведена, зможуть брати участь в стартах в нейтральному статусі, після проходження спеціальної процедури допуску.

Після Олімпіади-2014 у Сочі WADA виявила масову фальсифікацію проб російських спортсменів, організовану на державному рівні. Тоді Росію позбавили права участі в Олімпіадах у Ріо 2016 року, а також в Олімпіаді у Пхьончхані 2018-го, лише деякі спортсмени змогли виступити під нейтральним прапором.

Раніше WADA виявила ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік.

Пізніше голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. За його словами, таким чином намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також сказав, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.