Стало відомо, скільки грошей втратить Японія через олімпіаду без глядачів

Під час олімпіади туристам планували показати не тільки столицю, а й регіони

Через пандемію Ігри перенесли на рік

Бюджет Японії втратить близько 150 млрд єн через відсутність на олімпіаді в Токіо іноземних глядачів.

Про це повідомляє NHK, посилаючись на дані економістів дослідницького інституту Nomura.

На думку експертів, бюджет країни недоотримає суму, еквівалентну приблизно $1,37 млрд. За задумом організаторів Ігор, туристам планували показати не тільки столицю, а й регіони.

У суботу, 20 березня, оргкомітет Олімпіади в Токіо ухвалив остаточне рішення про проведення змагань без іноземних уболівальників. Усе для того, щоб запобігти поширенню COVID-19. Також у Японії побоюються потрапляння на острови нових штамів вірусу.

Як «Главком» повідомляв раніше, Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання перенесли на рік, вони повинні відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Крім того, стало відомо назву російської команди для виступу на Олімпійських іграх в Токіо та Пекіні.

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