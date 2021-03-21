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    Стало відомо, скільки грошей втратить Японія через олімпіаду без глядачів

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    Під час олімпіади&nbsp;туристам планували показати не тільки столицю, а й регіони - Стало відомо, скільки грошей втратить Японія через олімпіаду без глядачів
    Під час олімпіади туристам планували показати не тільки столицю, а й регіони
    Фото: www.slovoidilo.ua

    Через пандемію Ігри перенесли на рік

    Бюджет Японії втратить близько 150 млрд єн через відсутність на олімпіаді в Токіо іноземних глядачів.

    Про це повідомляє NHK, посилаючись на дані економістів дослідницького інституту Nomura.

    На думку експертів, бюджет країни недоотримає суму, еквівалентну приблизно $1,37 млрд. За задумом організаторів Ігор, туристам планували показати не тільки столицю, а й регіони.

    У суботу, 20 березня, оргкомітет Олімпіади в Токіо ухвалив остаточне рішення про проведення змагань без іноземних уболівальників. Усе для того, щоб запобігти поширенню COVID-19. Також у Японії побоюються потрапляння на острови нових штамів вірусу.

    Як «Главком» повідомляв раніше, Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання перенесли на рік, вони повинні відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Крім того, стало відомо назву російської команди для виступу на Олімпійських іграх в Токіо та Пекіні.

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      Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія бюджет
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