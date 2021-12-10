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    Олімпійського чемпіона затримали за підозрою в зґвалтуванні

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    Яннік Аньєль може сісти за грати - Олімпійського чемпіона затримали за підозрою в зґвалтуванні
    Яннік Аньєль може сісти за грати
    фото з відкритих джерел

    Француза Аньєля заарештовано на час судового розслідування

    Дворазового олімпійського чемпіона з плавання Янніка Аньєля затримано за підозрою у згвалтуванні неповнолітньої дівчини. Про це повідомляє Lе Fіgaro.

    Французького плавця затримали у Парижі. Аньєля заарештовано на час судового розслідування. Зазначається, що на Янніка минулого літа було подано скаргу через події, що відбулися у 2016 році. Його звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

    Яннік Аньєль завоював золоті медалі на Олімпійських іграх у Лондоні на дистанції 200 м вільним стилем та в естафеті 4 по 100 м кролем. Також на його рахунку срібло Ігор у Лондоні в естафеті 4 по 200 м вільним стилем. Пловець завершив кар'єру у 2016 році.

    Раніше плавчиня-трансгендер побила два рекорди США.

    Тим часом юна українка здобула для країни першу за дванадцять років медаль дорослого чемпіонату світу.

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    Теги: Олімпіада плавання
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    Олімпійського чемпіона затримали за підозрою в зґвалтуванні