Плавчиня-трансгендер побила два рекорди США

Лія Томас значно випереджає жінок на змаганнях з плавання

Американська спортсменка-трансгендер Лія Томас побила кілька рекордів США на змаганнях з плавання в Акроні. Вона брала участь в запливах на 1500 і 500 метрів. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, у запливі на 1500 метрів 22-річна плавчиня, яка раніше вважалася чоловіком, якого звали Віл, випередила найближчу переслідувачку на 38 секунд, у запливі на 500 метрів – на 14. Остання дистанція неолімпійська, проте за часом Лія пливе на рівні світових рекордсменок.

При цьому, результати Томас відповідають критеріям Національної студентської спортивної асоціації (NCAA). Вона заявлена для участі в чемпіонаті США у березні 2022 року.

Як чоловік Томас виступав останній раз у листопаді 2019 року. Спортсменка пройшла річний курс зниження рівня тестостерону, щоб забезпечити рівне положення для всіх учасниць турнірів.

17 листопада Міжнародний олімпійський комітет подав рекомендації щодо допуску спортсменів-трансгендерів на змагання серед жінок. В них зазначено, що атлети мають бути допущені до змагань незалежно від статі чи гендерної ідентичності, а докладні критерії мають розробити самі національні федерації з видів спорту.