  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Плавчиня-трансгендер побила два рекорди США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лія Томас пливе за часом світових рекордсменок - Плавчиня-трансгендер побила два рекорди США
    Лія Томас пливе за часом світових рекордсменок
    фото з відкритих джерел

    Лія Томас значно випереджає жінок на змаганнях з плавання

    Американська спортсменка-трансгендер Лія Томас побила кілька рекордів США на змаганнях з плавання в Акроні. Вона брала участь в запливах на 1500 і 500 метрів. Про це повідомляє Daily Mail.

    За інформацією джерела, у запливі на 1500 метрів 22-річна плавчиня, яка раніше вважалася чоловіком, якого звали Віл, випередила найближчу переслідувачку на 38 секунд, у запливі на 500 метрів – на 14. Остання дистанція неолімпійська, проте за часом Лія пливе на рівні світових рекордсменок.

    При цьому, результати Томас відповідають критеріям Національної студентської спортивної асоціації (NCAA). Вона заявлена для участі в чемпіонаті США у березні 2022 року.

    liya-tomas-rekord

    Як чоловік Томас виступав останній раз у листопаді 2019 року. Спортсменка пройшла річний курс зниження рівня тестостерону, щоб забезпечити рівне положення для всіх учасниць турнірів.

    17 листопада Міжнародний олімпійський комітет подав рекомендації щодо допуску спортсменів-трансгендерів на змагання серед жінок. В них зазначено, що атлети мають бути допущені до змагань незалежно від статі чи гендерної ідентичності, а докладні критерії мають розробити самі національні федерації з видів спорту.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада США плавання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Плавчиня-трансгендер побила два рекорди США