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    До дипломатичного бойкоту Олімпіади приєдналися ще дві країни

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    Вже чотири провідні країни бойкотуватимуть Олімпіаду - До дипломатичного бойкоту Олімпіади приєдналися ще дві країни
    Вже чотири провідні країни бойкотуватимуть Олімпіаду
    фото з відкритих джерел

    Ініціативу США підтримали також Великобританія та Канада

    Політики Великобританії та Канади проігнорують зимові Олімпійські ігри в Пекіні.

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у парламенті, що у нього «немає планів відправляти міністрів уряду до Пекіна в 2022 році».

    «Ми не підтримуємо спортивний бойкот, але буде дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Ніхто з міністрів уряду чи офіційних осіб не буде присутнім», – наводить слова Джонсона Inside the Games.

    Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна приєднається до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади у Пекіні, повідомляє CBC. При цьому канадським спортсменам, як і раніше, дозволено брати участь у змаганнях.

    Першими про дипломатичний бойкот Ігор оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

    Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

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    Теги: ЄС Олімпіада США Австралія Канада Джастін Трюдо Велика Британія Борис Джонсон
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    До дипломатичного бойкоту Олімпіади приєдналися ще дві країни