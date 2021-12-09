До дипломатичного бойкоту Олімпіади приєдналися ще дві країни

Ініціативу США підтримали також Великобританія та Канада

Політики Великобританії та Канади проігнорують зимові Олімпійські ігри в Пекіні.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у парламенті, що у нього «немає планів відправляти міністрів уряду до Пекіна в 2022 році».

«Ми не підтримуємо спортивний бойкот, але буде дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Ніхто з міністрів уряду чи офіційних осіб не буде присутнім», – наводить слова Джонсона Inside the Games.

Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна приєднається до дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади у Пекіні, повідомляє CBC. При цьому канадським спортсменам, як і раніше, дозволено брати участь у змаганнях.

Першими про дипломатичний бойкот Ігор оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).