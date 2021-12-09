Нападник Селезньов погрожував розібратися з журналістом. Справа пішла в поліцію

Ведучий програми ТаТоТаке Андрій Сеньків виклав розмови з футболістом у мережу

Журналіст Андрій Сеньків, який є ведучим програми ТаТоТаке, опублікував виклав розмову з нападником «Минаю», колишнім гравцем «Шахтаря» і збірної України Євгеном Селезньовим. Під час неї футболіст погрожує побити журналіста. Сеньків, за його словами, написав заяву в поліцію.

Сеньків раніше заявляв, що у Селезньова «було кілька загулів». Футболіст вирішив кілька разів поговорити з ведучим.

Після телефонної розмови Сенків повідомив, що написав заяву в поліцію.

«Єдине місце, де я готовий розбиратися із Селезньовим – правозахисні структури. Заяву до поліції я вже подав. Вона «в опрацюванні». Це треба було зробити – знаю точно, що я не єдиний, кому так загрожував Селезньов.

Є купа історій у публічній площині, а є і непублічні – страждали і журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але вони вирішили не давати хід цим історіям у громадській площині. Це не правильно. Таких рекордсменів треба карати. Законними способами», – написав Сеньків.