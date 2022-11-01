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Оприлюднено прізвище найкращого гравця 10-го туру української Прем'єр-ліги

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено прізвище найкращого гравця 10-го туру української Прем'єр-ліги
«Динамівець» забив два голи в матчі з «Кривбасом»
фото з відкритих джерел

У матчі з «Кривбасом» (3:1) Буяльський зробив вирішальний внесок у досягнення результату

Експертна комісія УПЛ винесла своє рішення щодо кращого гравця 10-го туру чемпіонату України, що завершився. Ним визнано півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

У переможному матчі з «Кривбасом» (3:1) Буяльський зробив вирішальний внесок у досягнення результату, забивши два голи. Та й загалом якість його гри була вищою, ніж у партнерів та суперників. В останніх матчах «Динамо» саме він постійно стає лідером та прикладом для наслідування.

Всього на його рахунку цього сезону – 19 матчів у всіх турнірах, 8 голів та 4 асисти.

Нагадаємо, АЕК та «Динамо» влаштували «перестрілку» в матчі Ліги Європи, а один гол вирішив долю матчу Ліги конференцій «Дніпро-1» – «Аполлон».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Буяльський УПЛ

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